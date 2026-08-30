Не стало художника Анатолия Пелипенко, возродившего искусство стекла в Петербурге

Не стало Анатолия Пелипенко — выдающегося художника по стеклу из Санкт-Петербурга, который возродил сложные методы варки цветного стекла на основе оксидов металлов. Как сообщили в Союзе художников Северной столицы, за свою жизнь он создал более тысячи произведений. Усопшему было 76 лет.

Пелипенко родился в в январе 1950 года в городе Енакиево Донецкой области УССР. В Союзе художников СССР состоял с 1986 года. Работы мастера хранятся в Эрмитаже, Русском музее, музее Штиглица, музее стекла в Гусь-Хрустальном, а также в частных коллекциях за рубежом.

«Для многих поколений молодых художников Анатолий Васильевич стал мудрым учителем и проводником в мир горячего цеха. В его мастерской никогда не прекращалась работа: здесь рождались смелые идеи, осваивались новые техники грануляции и литья, воспитывался тот самый петербургский стиль — строгий, интеллигентный, полный внутреннего света и достоинства», — говорится в сообщении.

В Союзе выразили соболезнования родным и близким художника. Отпевание и похороны пройдут 31 августа в 13:30 мск в церкви на Южном кладбище Петербурга.

Ранее пришла весть о смерти художника Владимира Снопова, известного по картине «Крановщица Люба Иванова». Ему был 91 год.