Пожар в Анапских плавнях угрожает жилым домам вблизи Алексеевки

Огонь от крупного природного пожара вплотную приблизился к жилым домам в районе Алексеевки под Анапой. Местные жители срочно отгоняют припаркованные автомобили, пока спасатели пытаются сдержать пламя. Очевидцы публикуют кадры в Сети.

Пожар под Анапой. Видео © VK / Сочи Новости; Типичный Сочи

Горит сухой камыш в Анапских плавнях возле хутора Чембурка. По оценке городских властей, возгорание охватило около 10 гектаров, ему присвоен третий, повышенный ранг сложности. На месте работают 80 спасателей и 25 единиц техники, включая болотоходы. Развёрнут оперативный штаб, а в станице Анапской выставлены дополнительные пожарные расчёты на случай продвижения огня к постройкам, сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушение осложняют сильный ветер и заболоченная местность. Авиацию смогут задействовать после отмены сигнала беспилотной опасности. Дым распространился на несколько километров. Жителям Чембурки, станицы Анапской и района Пионерского проспекта рекомендовали закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Участок федеральной трассы от кольца возле Чембурки до развязки рядом со станицей Анапской временно перекрыт. Информации об эвакуации населения и пострадавших пока не поступало.

Напомним, природный пожар площадью около 10 гектаров тушат в районе Чембурки под Анапой. Огонь охватил заболоченные низовья местных рек (Анапские плавни). Там много сухого камыша, по которому пламя быстро распространяется.