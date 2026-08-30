Исландия выбрала суверенитет: Премьер исключила новые переговоры о евроинтеграции

Действующее правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявила премьер-министр Криструн Фростадоуттир после референдума, на котором большинство жителей выступили против возвращения к диалогу с Брюсселем.

«Это правительство не будет продолжать вести переговоры о вступлении [в ЕС]», — сказала Фростадоуттир на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что власти намерены уважать выбор граждан и не будут повторно выносить тот же вопрос на голосование через год или два. При этом премьер не исключила, что тема членства в Евросоюзе может вернуться в политическую повестку уже при другом правительстве.

Одним из главных аргументов противников сближения с Брюсселем стали опасения за суверенитет и рыболовную отрасль и национальный контроль над морскими ресурсами. При этом Исландия продолжит участвовать в Европейской экономической зоне и Шенгенском соглашении.

Фростадоуттир отметила, что Рейкьявик намерен оставаться надёжным партнёром европейских стран в рамках существующих соглашений, как это делают Норвегия и Лихтенштейн.

Ранее Life.ru сообщал об окончательных итогах референдума в Исландии. Большинство жителей страны отказались поддержать возвращение к переговорам с Евросоюзом. Против высказались 52,8% избирателей, а одним из главных факторов кампании стал вопрос сохранения контроля над рыболовством. Исландия уже пыталась вступить в ЕС после финансового кризиса 2009 года, но переговоры были остановлены в 2013-м. Теперь нынешнее правительство подтвердило, что возвращаться к ним не намерено.