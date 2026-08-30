В Сербии следует провести референдум о дальнейшем курсе страны на евроинтеграцию и предоставить гражданам возможность самим принять решение. С таким призывом выступил бывший вице-премьер республики, лидер Движения социалистов Александар Вулин на фоне аналогичного процесса в Исландии.

В Исландии большинство избирателей высказались против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Вулин расценил результат как стремление жителей самостоятельно определить будущее страны без указаний из Брюсселя. По его словам, исландцев не запугали угрозы, но и обещаниям о прекрасном будущем в ЕС они тоже не поверили.

По мнению политика, сербы также должны получить право высказаться о дальнейшем сближении с Брюсселем. Он обвинил ЕС в давлении на Белград и задался вопросом, почему подобный плебисцит до сих пор не организован.

«Почему никто не спрашивает сербов, что они думают о шантаже и угрозах со стороны ЕС? Почему исландцы могут высказать свое мнение о ЕС, а сербы — нет? Когда в Сербии будет проведён референдум об интеграции в ЕС?», — задумался политик.

Ранее Life.ru рассказывал, что большинство исландцев отказались возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Против возвращения к диалогу с Брюсселем проголосовали 52,8% участников референдума, инициативу поддержали 47,2%. Исландия стремится сохранить полный контроль над рыболовной отраслью, а ЕС хочет навести там свои порядки. Ферлингер назвал итоги референдума в Исландии по ЕС победой Путина.