Девять встреч за два дня: Кремль раскрыл программу Путина в Бишкеке
Песков назвал длительной и насыщенной предстоящую поездку Путина в Киргизию
Президент Киргизи Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Владимир Путин проведёт девять двусторонних встреч во время двухдневной поездки в Бишкек. Программа российского лидера на саммите ШОС будет длительной и насыщенной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Два дня ШОС в Бишкеке. На полях большое количество двусторонних встреч», — рассказал представитель Кремля.
Переговоры запланированы с лидерами Китая, Индии, Казахстана, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Армении и Киргизии. По словам Пескова, каждый контакт имеет для Москвы глубокое и разностороннее содержание. Отдельной встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем в графике нет. Однако Путин сможет кратко пообщаться с ним во время общих мероприятий.
«Отдельной двусторонки у нас не запланировано, но очевидно, что, будучи в одном многостороннем формате, они воспользуются случаем, чтобы как-то пообщаться на ногах», — пояснил Песков.
Напомним, саммит ШОС пройдёт в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Представитель Кремля назвал объединение стратегически значимым для России форматом, который уже зарекомендовал себя. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию и ряд других документов, определяющих дальнейшее развитие организации, после чего председательство в ШОС перейдёт к Пакистану. Президент Киргизии Садыр Жапаров уже провёл в Бишкеке смотр сил и техники, которые задействуют во время саммита для обеспечения безопасности.
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