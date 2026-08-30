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Регион
30 августа, 16:37

Девять встреч за два дня: Кремль раскрыл программу Путина в Бишкеке

Песков назвал длительной и насыщенной предстоящую поездку Путина в Киргизию

Президент Киргизи Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Киргизи Садыр Жапаров и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин проведёт девять двусторонних встреч во время двухдневной поездки в Бишкек. Программа российского лидера на саммите ШОС будет длительной и насыщенной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Два дня ШОС в Бишкеке. На полях большое количество двусторонних встреч», — рассказал представитель Кремля.

Переговоры запланированы с лидерами Китая, Индии, Казахстана, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Армении и Киргизии. По словам Пескова, каждый контакт имеет для Москвы глубокое и разностороннее содержание. Отдельной встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем в графике нет. Однако Путин сможет кратко пообщаться с ним во время общих мероприятий.

«Отдельной двусторонки у нас не запланировано, но очевидно, что, будучи в одном многостороннем формате, они воспользуются случаем, чтобы как-то пообщаться на ногах», — пояснил Песков.

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Напомним, саммит ШОС пройдёт в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Представитель Кремля назвал объединение стратегически значимым для России форматом, который уже зарекомендовал себя. По итогам встречи планируется принять Бишкекскую декларацию и ряд других документов, определяющих дальнейшее развитие организации, после чего председательство в ШОС перейдёт к Пакистану. Президент Киргизии Садыр Жапаров уже провёл в Бишкеке смотр сил и техники, которые задействуют во время саммита для обеспечения безопасности.

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Татьяна Миссуми
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