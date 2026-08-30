Песков: Путин на саммите ШОС изложит Пашиняну мнение по референдуму о ЕС

Российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вновь изложит позицию Москвы по поводу намерения Еревана вступить в Евросоюз. Переговоры состоятся 1 сентября на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы ещё раз возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, окончательное решение о будущем страны должны принять её граждане. Москва предлагает Еревану вынести вопрос о дальнейшем внешнеполитическом курсе на общенациональный референдум. Такую позицию ранее поддержали лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Они предложили Армении определиться между вступлением в ЕС и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.

Также Life.ru писал, что Армения начала подготовку к подаче заявки на вступление в Евросоюз. Пашинян заявил, что референдум можно будет предметно обсуждать после получения реакции Брюсселя и согласования дорожной карты.