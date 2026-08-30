Ле Пен не видит вступление в ЕС обязательным шагом для европейских демократий

Отказ Исландии возобновлять переговоры о вступлении в Евросоюз доказал, что членство в объединении не является обязательным путём для европейских демократий. Об этом заявила лидер фракции «Национального объединения» во французском парламенте Марин Ле Пен.

«Отвергнув на референдуме возобновление переговоров о вступлении в Европейский союз, исландский народ подтвердил фундаментальную истину: членство в ЕС не является естественным результатом для любой европейской демократии», — написала политик в соцсети X.

По мнению Ле Пен, голосование показало возможность существования Европы суверенных государств, сотрудничающих ради общих интересов. Такой модели она противопоставила усиление федерализации и передачу полномочий Еврокомиссии.

На референдуме 52,8% исландцев выступили против возвращения к переговорам с Брюсселем, 47,2% поддержали инициативу. При этом граждане решали не вопрос о самом вступлении страны в ЕС, а только о возобновлении переговорного процесса. Исландия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2009 году, однако в 2013-м переговоры заморозили.

Ранее премьер-министр Криструн Фростадоуттир после референдума, на котором большинство жителей выступили против возвращения к диалогу с Брюсселем, сообщила, что действующее правительство Исландии не станет возобновлять переговоры о вступлении страны в Евросоюз.