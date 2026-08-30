ЕС боится остаться с имиджем спасательного круга для бедных стран из-за референдума в Исландии

Результаты референдума в Исландии могут ударить по имиджу Евросоюза и его планам по расширению. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По словам собеседника FT, отрицательный результат может испортить представление о Евросоюзе как о серьёзном партнёре в сфере обороны и безопасности, а не только как об экономически привлекательном объединении для менее богатых государств.

Французский евродепутат Сандро Гози также назвал итоги голосования предупреждением для Брюсселя. На фоне активной политики расширения ЕС Исландия рассматривалась как потенциально сильный и обеспеченный кандидат, способный добавить процессу политический вес.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер Исландии исключила переговоры о вступлении в ЕС при нынешнем правительстве. Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что власти намерены уважать решение граждан и не будут повторно выносить тот же вопрос на голосование через год или два. При этом она не исключила, что тема членства может вернуться в будущем уже при другом кабинете. Исландия продолжит сотрудничество с ЕС в рамках Европейской экономической зоны и других действующих соглашений.