«Чувствовала себя роботом»: Бритни Спирс раскрыла новые детали 13-летней отцовской опеки

Бритни Спирс рассказала, что во время многолетней опеки отец заставлял её встречаться с поклонниками против воли. Новыми подробностями певица поделилась на личной странице в соцсети, опубликовав серию снимков в нижнем белье.

По словам артистки, во время таких встреч она ощущала себя «роботом» и «машиной». Спирс утверждает, что ей приходилось одновременно общаться примерно с 70 поклонниками, хотя уже при встречах более чем с десятью людьми у неё начинались тремор и приступы астмы.

Певица связала пережитое с решением отказаться от выступлений после прекращения опеки. Она подчеркнула, что многолетний контроль серьёзно сказался на её отношении к публичности и общению с фанатами.

Опека над Спирс продолжалась около 13 лет. Её отец Джейми Спирс контролировал финансовые и личные вопросы дочери, а в ноябре 2021 года суд окончательно прекратил этот режим.

На этом фоне возвращение Бритни Спирс на большую сцену остаётся под вопросом. Ранее психолог связала возможный отказ певицы от возобновления карьеры с её психическим состоянием. По мнению специалиста, помешать артистке также могут постоянное вмешательство родственников в её жизнь и нежелание представителей шоу-бизнеса рисковать из-за возможных непредсказуемых ситуаций.