Путин и Эрдоган могут обсудить в Бишкеке энергетику и Сирию

Лидер РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября проведут переговоры в Бишкеке на полях саммита ШОС. В повестку встречи могут войти энергетическое сотрудничество и ситуация в Сирии, сообщил РИА «Новости» источник в турецком правительстве.

«На переговорах президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Бишкеке 1 сентября могут быть затронуты актуальные региональные вопросы. В частности, стороны могут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и развитие событий в Сирии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лидеры также, вероятно, затронут вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в энергетике. Конкретные проекты источник не назвал.

Сам факт встречи ранее подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Эрдоган намерены обсудить ситуацию вокруг Украины и обстановку в Чёрном море.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке Владимира Путина к насыщенной программе саммита ШОС в Бишкеке. Дмитрий Песков отмечал, что российскому лидеру предстоит большое число двусторонних контактов. Отдельное внимание будет уделено вопросам региональной безопасности, международных конфликтов и экономического сотрудничества. Саммит приурочен к 25-летию ШОС. Встреча Путина и Эрдогана станет одной из ключевых двусторонних бесед в рамках форума.