Турция на саммите ШОС заявит Путину о готовности посредничать по Украине

Турция намерена заявить о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

«Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такую позицию Анкара озвучит во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча лидеров запланирована на 1 сентября в Бишкеке, где состоится саммит ШОС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг Украины и в Чёрном море.

Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Стороны договорились об обменах пленными и передали друг другу проекты меморандумов по возможному урегулированию.

Москва сохраняет открытость к переговорам российской и украинской делегаций в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что предпосылок для нового раунда пока нет.