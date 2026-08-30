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Регион
30 августа, 17:29

Турция на саммите ШОС заявит Путину о готовности посредничать по Украине

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Life.ru

Турция намерена заявить о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.

«Турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником между сторонами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такую позицию Анкара озвучит во время переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча лидеров запланирована на 1 сентября в Бишкеке, где состоится саммит ШОС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Эрдоган обсудят ситуацию вокруг Украины и в Чёрном море.

Россия и Украина в 2025 году провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Стороны договорились об обменах пленными и передали друг другу проекты меморандумов по возможному урегулированию.

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Юрий Лысенко
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