Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 17:32

«Россия не хочет войны»: Европу призвали срочно искать деэскалации с Москвой

UnHerd: Эскалацию между РФ и ЕС могли бы предотвратить гарантии безопасности

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cineberg

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cineberg

Эскалацию в российско-европейских отношениях могли бы предотвратить взаимные гарантии безопасности, считает колумнист UnHerd Дженнифер Кавано. По его словам, риски роста напряжённости совершенно реальны и лишь продолжают нарастать.

«Однако расхожее мнение — будто президент Владимир Путин почуял возможность подорвать НАТО — превратно трактует основания для возможной эскалации», — говорится в публикации.

По мнению Кавано, главной причиной охлаждения отношений между РФ и ЕС является отсутствие безопасности, и этот «порочный круг» необходимо разорвать. Для этого важно сделать взаимные заверения, а Брюсселю необходимо задуматься о деэскалации в «прилегающих регионах». В диалоге при этом стоит следовать соображениям прагматизма, а не принципов.

«В общем и целом, Россия не хочет войны с Европой. <…> Прямо сейчас новый военный конфликт недопустим ни для Европы, ни для России», — резюмировала автор.

Песков раскрыл, когда возможна встреча Путина, Трампа и Зеленского
Песков раскрыл, когда возможна встреча Путина, Трампа и Зеленского

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остаётся открытой для диалога по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, как раз Киев не выражает готовности к серьёзным переговорам.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar