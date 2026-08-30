Эскалацию в российско-европейских отношениях могли бы предотвратить взаимные гарантии безопасности, считает колумнист UnHerd Дженнифер Кавано. По его словам, риски роста напряжённости совершенно реальны и лишь продолжают нарастать.

«Однако расхожее мнение — будто президент Владимир Путин почуял возможность подорвать НАТО — превратно трактует основания для возможной эскалации», — говорится в публикации.

По мнению Кавано, главной причиной охлаждения отношений между РФ и ЕС является отсутствие безопасности, и этот «порочный круг» необходимо разорвать. Для этого важно сделать взаимные заверения, а Брюсселю необходимо задуматься о деэскалации в «прилегающих регионах». В диалоге при этом стоит следовать соображениям прагматизма, а не принципов.

«В общем и целом, Россия не хочет войны с Европой. <…> Прямо сейчас новый военный конфликт недопустим ни для Европы, ни для России», — резюмировала автор.