«Россия не хочет войны»: Европу призвали срочно искать деэскалации с Москвой
UnHerd: Эскалацию между РФ и ЕС могли бы предотвратить гарантии безопасности
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cineberg
Эскалацию в российско-европейских отношениях могли бы предотвратить взаимные гарантии безопасности, считает колумнист UnHerd Дженнифер Кавано. По его словам, риски роста напряжённости совершенно реальны и лишь продолжают нарастать.
«Однако расхожее мнение — будто президент Владимир Путин почуял возможность подорвать НАТО — превратно трактует основания для возможной эскалации», — говорится в публикации.
По мнению Кавано, главной причиной охлаждения отношений между РФ и ЕС является отсутствие безопасности, и этот «порочный круг» необходимо разорвать. Для этого важно сделать взаимные заверения, а Брюсселю необходимо задуматься о деэскалации в «прилегающих регионах». В диалоге при этом стоит следовать соображениям прагматизма, а не принципов.
«В общем и целом, Россия не хочет войны с Европой. <…> Прямо сейчас новый военный конфликт недопустим ни для Европы, ни для России», — резюмировала автор.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва остаётся открытой для диалога по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, как раз Киев не выражает готовности к серьёзным переговорам.
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