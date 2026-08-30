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30 августа, 17:43

У побережья Омана накануне поразили танкер, который следовал в Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Неизвестный снаряд поразил танкер, следовавший в Ормузский пролив. Как сообщили в пресс-службе Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), судно находилось в 12 морских милях от побережья оманского Хасаба. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Инцидент произошёл 29 августа

«Танкер, следовавший в сторону входа в Ормузский пролив, подвергся попаданию неизвестного снаряда», — говорится в сообщении.

СЕНТКОМ: США очистили судоходные коридоры Ормузского пролива от мин
СЕНТКОМ: США очистили судоходные коридоры Ормузского пролива от мин

Ранее в Ормузском проливе был поражён ещё один нефтяной танкер. В результате удара на судне возник пожар, его быстро потушили.

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Матвей Константинов
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