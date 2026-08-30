Bloomberg: Уход Каролин Левитт застал Белый дом врасплох

Уход Каролин Левитт с поста пресс-секретаря Белого дома стал неожиданностью для части сотрудников администрации США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс кадровые перестановки в американской администрации не считаются редкостью, однако именно уход Левитт, по данным агентства, оказался для части команды внезапным.

Bloomberg отмечает, что Трамп пока не торопится назначать нового пресс-секретаря. В администрации рассматривают вариант, при котором на брифингах временно будут выступать члены кабинета. Такую схему Белый дом уже использовал ранее, когда Левитт находилась в декретном отпуске.

Уход Левитт происходит на фоне возможной новой волны кадровых перестановок в команде Дональда Трампа. Ранее Life.ru писал, что ещё несколько высокопоставленных чиновников администрации США рассматривают возможность покинуть свои посты в ближайшие месяцы. При этом в Белом доме заявляли, что перестановки не повлияют на политический курс американского лидера.