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30 августа, 18:05

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 54 украинских беспилотника

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

За минувший день российские системы ПВО сбили 54 украинских беспилотника самолётного типа, сообщило Минобороны. Вражеские БПЛА уничтожали над семью регионами и акваторией Чёрного моря.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — сказали в военном ведомстве.

Собянин: ПВО уничтожила ещё три БПЛА, летевших на Москву
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Ранее стало известно об уничтожении 15 БПЛА в небе над Ростовской областбю в ночь на 30 августа. Их сбивали в Тарасовском и Миллеровском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

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Матвей Константинов
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