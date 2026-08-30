Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Напомним, до этого системы ПВО уже сбили 16 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. О повреждениях не сообщалось.