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Регион
30 августа, 18:11

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 54 украинских беспилотника
За день системы ПВО сбили над регионами РФ 54 украинских беспилотника

Напомним, до этого системы ПВО уже сбили 16 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. О повреждениях не сообщалось.

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Матвей Константинов
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