Пожар в Анапе прошёл уже 25 гектаров, к тушению привлекут авиацию

Природный пожар в районе хутора Чембурка под Анапой прошёл уже около 25 гектаров. Сейчас огонь активно распространяется на участке площадью примерно пять гектаров. После отмены опасности атаки БПЛА к тушению подключат авиацию, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Площадь активного горения на плавнях вблизи анапского хутора Чембурка составляет около пяти гектаров», — говорится в сообщении оперштаба.

После снятия сигнала беспилотной опасности спасатели направят к месту пожара самолёт-амфибию Бе-200 и вертолёт Ми-8. Сейчас с огнём борются более 70 человек, специалисты задействовали 29 единиц техники.

Крупный пожар начался в воскресенье днём в плавнях под Анапой. Изначально огонь распространился на площади около 10 гектаров. Из-за возгорания власти ограничили движение по федеральной трассе.