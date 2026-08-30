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30 августа, 18:39

Дзюдоист Тасоев завоевал золото турнира Большого шлема в Лозанне

Инал Тасоев. Обложка © ТАСС / EPA / NUNO VEIGA

Инал Тасоев. Обложка © ТАСС / EPA / NUNO VEIGA

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в швейцарской Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 кг он победил финна Мартти Пуумалайнена.

Для 28-летнего россиянина это стало уже 12-м золотом на турнирах серии Большого шлема. В нынешнем сезоне Тасоев также побеждал в Астане и завоевал бронзу в Улан-Баторе.

Тасоев является двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. В мировом рейтинге тяжеловесов он занимает первое место.

Российские дзюдоисты выступают на соревнованиях Международной федерации дзюдо под национальным флагом и с гимном страны.

Россия выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне
Россия выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне

В мае Инал Тасоев уже поднимался на высшую ступень пьедестала Большого шлема. Life.ru писал, что российский тяжеловес выиграл турнир в Астане, одолев в финале представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.

Больше новостей о российских спортсменах и международных турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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