Дзюдоист Тасоев завоевал золото турнира Большого шлема в Лозанне
Инал Тасоев. Обложка © ТАСС / EPA / NUNO VEIGA
Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль турнира Большого шлема в швейцарской Лозанне. В финальной схватке весовой категории свыше 100 кг он победил финна Мартти Пуумалайнена.
Для 28-летнего россиянина это стало уже 12-м золотом на турнирах серии Большого шлема. В нынешнем сезоне Тасоев также побеждал в Астане и завоевал бронзу в Улан-Баторе.
Тасоев является двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. В мировом рейтинге тяжеловесов он занимает первое место.
Российские дзюдоисты выступают на соревнованиях Международной федерации дзюдо под национальным флагом и с гимном страны.
В мае Инал Тасоев уже поднимался на высшую ступень пьедестала Большого шлема. Life.ru писал, что российский тяжеловес выиграл турнир в Астане, одолев в финале представителя Азербайджана Ушангу Кокаури.
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