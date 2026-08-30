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30 августа, 18:56

Явка на референдуме о переговорах Исландии с ЕС превысила 82%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Явка на референдуме о возобновлении переговоров по вступлению Исландии в Евросоюз составила 82,5%. Об этом сообщила телерадиокомпания RÚV.

Голосование вызвало высокий интерес у избирателей: на участки пришли более четырёх пятых граждан, имевших право голоса. По итогам референдума более 52% участников высказались против возобновления переговоров с Брюсселем. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила, что при действующем правительстве Исландия не станет инициировать новый процесс вступления в ЕС.

При этом Рейкьявик продолжит сотрудничество с Евросоюзом в рамках Европейской экономической зоны. Премьер подчеркнула, что страна намерена оставаться надёжным партнёром по модели Норвегии и Лихтенштейна.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2013-м переговорный процесс был остановлен. Страна при этом входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.

ЕС боится остаться с имиджем спасательного круга для бедных стран из-за референдума в Исландии
ЕС боится остаться с имиджем спасательного круга для бедных стран из-за референдума в Исландии

Ранее Life.ru писал, что бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин призвал провести аналогичный референдум и дать гражданам самим решить вопрос о евроинтеграции. Он сослался именно на пример Исландии, где большинство участников голосования выступили против возобновления переговоров с ЕС.

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Юрий Лысенко
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