Явка на референдуме о переговорах Исландии с ЕС превысила 82%

Явка на референдуме о возобновлении переговоров по вступлению Исландии в Евросоюз составила 82,5%. Об этом сообщила телерадиокомпания RÚV.

Голосование вызвало высокий интерес у избирателей: на участки пришли более четырёх пятых граждан, имевших право голоса. По итогам референдума более 52% участников высказались против возобновления переговоров с Брюсселем. Премьер-министр Криструн Фростадоуттир заявила, что при действующем правительстве Исландия не станет инициировать новый процесс вступления в ЕС.

При этом Рейкьявик продолжит сотрудничество с Евросоюзом в рамках Европейской экономической зоны. Премьер подчеркнула, что страна намерена оставаться надёжным партнёром по модели Норвегии и Лихтенштейна.

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2013-м переговорный процесс был остановлен. Страна при этом входит в Шенгенскую зону и Европейскую экономическую зону.

Ранее Life.ru писал, что бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин призвал провести аналогичный референдум и дать гражданам самим решить вопрос о евроинтеграции. Он сослался именно на пример Исландии, где большинство участников голосования выступили против возобновления переговоров с ЕС.