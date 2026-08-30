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Регион
30 августа, 18:55

В Николаеве прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, передаёт телеканал «Общественное». В этот момент в городе звучала воздушная тревога. Что именно повреждено, не указывается.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

На момент публикации сирены работают в целом ряде регионов Украины, в том числе в части Николаевской области и столичном регионе.

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Ранее украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Киеве. При этом сирены в столице Незалежной за 30 августа звучали как минимум десять раз.

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Матвей Константинов
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