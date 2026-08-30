В Николаеве прогремел взрыв на фоне работы воздушной тревоги
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Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, передаёт телеканал «Общественное». В этот момент в городе звучала воздушная тревога. Что именно повреждено, не указывается.
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.
На момент публикации сирены работают в целом ряде регионов Украины, в том числе в части Николаевской области и столичном регионе.
Ранее украинские СМИ сообщили об очередных взрывах в Киеве. При этом сирены в столице Незалежной за 30 августа звучали как минимум десять раз.
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