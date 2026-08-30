«Самое неподходящее время»: Атака на склад под Киевом больно ударила по Украине
Навфаль: Удар по складу под Киевом произошёл в наихудший момент для Украины
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Российский удар по армейскому арсеналу в посёлке Милая под Киевом пришёлся в самое неподходящее для Украины время, считает американский журналист Марио Навфаль. По его словам, сейчас ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов.
«Атака произошла в самое неподходящее для Украины время», — констатировал он в социальной сети X.
Напомним, целью удара в посёлке Милая был склад ООО «Fire Point», на котором хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2. Позднее появилось эффектное видео с моментом взрыва.
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