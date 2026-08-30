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30 августа, 18:44

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве вечером 30 августа вновь прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

В украинской столице действует режим воздушной тревоги. В течение воскресенья сирены в Киеве включались уже как минимум десять раз.

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Ранее в тот же день украинские источники также сообщали о серии взрывов в городе. Life.ru писал, что к середине дня воздушную тревогу в Киеве объявляли уже как минимум шесть раз. Позднее украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в столице. Тогда сведения о повреждённых объектах также не приводились. В течение дня в Киеве неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги

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Александра Мышляева
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