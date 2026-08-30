В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве вечером 30 августа вновь прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.
В украинской столице действует режим воздушной тревоги. В течение воскресенья сирены в Киеве включались уже как минимум десять раз.
Ранее в тот же день украинские источники также сообщали о серии взрывов в городе. Life.ru писал, что к середине дня воздушную тревогу в Киеве объявляли уже как минимум шесть раз. Позднее украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в столице. Тогда сведения о повреждённых объектах также не приводились. В течение дня в Киеве неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги
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