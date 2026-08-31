Перебои с продуктами зафиксировали в отдельных магазинах Винницы и Ивано-Франковска. Украинское агентство УНИАН опубликовало видео с частично опустевшими полками супермаркетов.

Пустые полки заметили в магазинах Винницы и Ивано-Франковска. Видео © УНИАН

На кадрах видно, что в торговых точках отсутствует часть привычного ассортимента. Украинские СМИ связывают проблемы с повреждением складов и нарушением логистики.

Ранее Life.ru сообщал, что перебои с продуктами начались во Львове вслед за Киевом. В местных пабликах распространялись фотографии и видео пустеющих полок, а ассортимент в некоторых магазинах заметно сократился. До этого проблемы с поставками фиксировали в киевских супермаркетах, где часть товаров начали отпускать с ограничениями.