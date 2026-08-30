12-летний мальчик пропал в подмосковном Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминске разыскивают 12-летнего Семёна Шишкина, пропавшего 30 августа. Об этом сообщил волонтёрский поисковый отряд «Спас град».

В Подмосковье пропал мальчик. Фото © Telegram / СпасГрад

Рост мальчика составляет 140 сантиметров, он худощавого телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. На момент исчезновения был одет в серо-белую толстовку, голубую футболку и серые штаны.

Ранее в подмосковном посёлке Авсюнино пропал 16-летний Святослав Ковалёв. Подростка разыскивают с 29 августа. Рост юноши — около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него светлые волосы и карие глаза.