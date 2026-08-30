DHA: Атакованный ВСУ сухогруз «Омский-107» сел на мель у Стамбула

Российский сухогруз «Омский-107», получивший повреждения после атаки у Новороссийска, сел на мель у турецкого побережья. Судно оказалось в районе Шиле неподалёку от Стамбула после нескольких часов дрейфа.

Как сообщает агентство DHA, после атаки экипаж был вынужден покинуть сухогруз на спасательных шлюпках. Наиболее серьёзно пострадал капитанский мостик – он получил значительные повреждения и частично обгорел.

После этого судно продолжило дрейфовать в сторону Шиле. К нему направили команды береговой охраны Турции, информацию о происшествии также подтвердил портал морских новостей 7deniz.net. Турецкие морские власти пока официально ситуацию не комментировали. Неизвестно и о новых пострадавших после того, как сухогруз оказался на мели.

«Омский-107» имеет порт приписки в Таганроге. Судно построили в Румынии в 1981 году.

Ранее Life.ru писал, что крупная судоходная компания MSC приостановила оформление новых перевозок в Новороссийск и из него после атаки БПЛА на контейнеровоз. Ограничения затронули заявки на доставку грузов, однако компания планировала восстановить еженедельное сообщение с портом. При этом работа MSC в других российских портах, включая Санкт-Петербург, продолжилась.