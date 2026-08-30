В Венгрии поднимали в воздух истребители из-за угнанного самолёта над АЭС

Венгерские истребители JAS 39 Gripen были экстренно подняты по тревоге после того, как неопознанное воздушное судно направилось в сторону единственной в стране атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди.

Вооружённые силы зафиксировали объект на радарах вскоре после его вылета из города Калоча. Поскольку вокруг АЭС установлена бесполётная зона радиусом 3 километра и высотой до 6000 метров, приближение воздушного судна потребовало немедленного военного вмешательства.

Истребители сопровождали нарушителя до момента посадки в районе населённого пункта Герьен и оставались в воздухе до прибытия спасательного вертолёта и наземных подразделений. В результате инцидента никто не пострадал.

Министр обороны назвал вылет необычным, но подчеркнул, что происшествие подтвердило готовность сил ПВО к оперативному реагированию на угрозы в любое время суток.

Напомним, угонщиком самолёта Cessna оказался пьяный 24-летний мужчина. Сев в поле подсолнухов, он бросил повреждённый самолёт и попытался скрыться на автомобиле человека, который остановился, чтобы ему помочь.