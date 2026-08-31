Два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью. Боевую работу выполнили подразделения ПВО Минобороны России. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника», — написал он.

В регионе при этом сохраняется опасность атаки БПЛА. Жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам, если они появятся. При обнаружении таких объектов необходимо сразу сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

Тем временем российские системы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 54 украинских беспилотника самолётного типа. По информации Минобороны России, воздушные цели сбивали над семью регионами страны, а также над акваторией Чёрного моря.