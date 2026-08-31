Военные США изменили курс 83 кораблей с начала новой блокады Ирана
Обложка © X / U.S. Central Command
Американские военные с момента возобновления морской блокады иранских портов заставили экипажи 83 торговых судов изменить маршрут. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).
«По состоянию на 30 августа силы СЕНТКОМ перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и высадились ещё на два», — указано в сообщении командования в социальной сети X.
Морскую блокаду Ирана военные США возобновили 14 июля.
Ранее секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о сложной ситуации с судоходством в Персидском заливе. По его данным, около 400 судов с шестью тысячами моряков на борту не могут безопасно покинуть акваторию с начала конфликта на Ближнем Востоке. Часть судов вместе с экипажами уже смогла выйти из Персидского залива. При этом тысячи моряков по-прежнему работают в регионе, где сохраняются повышенные риски и неопределённость.
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