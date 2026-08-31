Военные США изменили курс 83 кораблей с начала новой блокады Ирана

«По состоянию на 30 августа силы СЕНТКОМ перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и высадились ещё на два», — указано в сообщении командования в социальной сети X.

Ранее секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о сложной ситуации с судоходством в Персидском заливе. По его данным, около 400 судов с шестью тысячами моряков на борту не могут безопасно покинуть акваторию с начала конфликта на Ближнем Востоке. Часть судов вместе с экипажами уже смогла выйти из Персидского залива. При этом тысячи моряков по-прежнему работают в регионе, где сохраняются повышенные риски и неопределённость.