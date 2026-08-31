Аэропорт Внуково временно ограничил приём и вылет самолётов

В аэропорту Внуково временно ограничили приём и вылет самолётов. Меры ввели для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Как долго продлятся ограничения, пока неизвестно. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок через аэропорт и уточнять актуальную информацию о рейсах.

Другой столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, боевую работу выполнили подразделения Минобороны России. Глава области также сообщил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.