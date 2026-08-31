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30 августа, 23:51

Китайские истребители J-10C вошли в состав ВВС Узбекистана

Истребитель J-10C. Обложка © Минобороны КНР

Истребитель J-10C. Обложка © Минобороны КНР

Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство в военно-воздушных силах Узбекистана. Самолёты начали выполнять задачи по охране воздушного пространства страны, сообщило Министерство обороны республики.

«Воздушное пространство охраняют современные истребители»,заявило военное ведомство в соцсети X.

Chengdu J-10C относится к истребителям четвёртого поколения. Китайская корпорация Chengdu Aircraft Industry Group разработала и производит эти самолёты. J-10C представляет собой многоцелевую боевую машину, которую используют для выполнения различных задач в воздухе.

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Ранее Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех», сообщила о передаче ВКС России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.

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Лия Мурадьян
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