Китайские истребители J-10C вошли в состав ВВС Узбекистана
Истребитель J-10C. Обложка © Минобороны КНР
Китайские многоцелевые истребители Chengdu J-10C заступили на боевое дежурство в военно-воздушных силах Узбекистана. Самолёты начали выполнять задачи по охране воздушного пространства страны, сообщило Министерство обороны республики.
«Воздушное пространство охраняют современные истребители», — заявило военное ведомство в соцсети X.
Chengdu J-10C относится к истребителям четвёртого поколения. Китайская корпорация Chengdu Aircraft Industry Group разработала и производит эти самолёты. J-10C представляет собой многоцелевую боевую машину, которую используют для выполнения различных задач в воздухе.
Ранее Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в госкорпорацию «Ростех», сообщила о передаче ВКС России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С. Самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.
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