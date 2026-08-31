ПВО уничтожила шесть беспилотников на подлёте к Москве

Шесть беспилотников уничтожили российские силы противовоздушной обороны на подлёте к Москве в ночь на 31 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, воздушные цели ликвидировали силы ПВО Минобороны. После падения обломков на места происшествий направили специалистов экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», — написал Собянин.

Мэр добавил, что экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков. Информации о последствиях произошедшего на данный момент не приводится.

Ранее Life.ru писал, что аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов из-за требований безопасности. Росавиация рекомендовала пассажирам учитывать изменения при планировании поездок и следить за актуальной информацией о рейсах. Ограничения также затронули работу Домодедово, где вылеты и посадки выполняются по согласованию с соответствующими органами.