Где людей меньше, чем китов: как выглядит одно из самых диких мест России

Есть места, где природу приходится искать — съезжать с трассы, уходить подальше от гостиниц и туристических троп. На Шантарах всё наоборот. Здесь приходится искать человека.

Вокруг — холодное Охотское море, скалы, тайга и острова, между которыми практически нет привычных признаков цивилизации. Ни многоэтажек на горизонте, ни дорог, ни сетевых магазинов. Даже само присутствие человека здесь воспринимается как что-то временное.

На несколько недель летом Шантары принимают путешественников. Потом люди уезжают — и архипелаг вновь остаётся своим постоянным обитателям.

Шантарские острова: место, где человек остаётся гостем

Шантарские острова находятся на северо-востоке Хабаровского края, в западной части Охотского моря. Большая часть архипелага и окружающей его акватории входит в национальный парк «Шантарские острова», созданный в 2013 году.

Его территория вместе с морской акваторией занимает почти 517 тысяч гектаров.

Скалы Шантарских островов образуют причудливые природные арки прямо посреди моря. Фото © Life.ru

Но масштаб Шантар лучше ощущается не по цифрам.

Здесь можно часами смотреть на берег и не увидеть ни одного здания. Лес спускается практически к воде, из моря поднимаются тёмные скалы, а на горизонте вместо следующего населённого пункта появляется ещё один остров.

Даже для России с её огромными незаселёнными территориями Шантары выглядят почти аномалией: это настоящий кусок большой дикой природы, куда цивилизация пока пришла лишь краем.

И попасть сюда можно не просто купив билет. Для посещения территории национального парка необходимо заранее получать разрешение.

Видео LIFE.RU: Красота Шантарских островов: киты, суровые скалы и первозданная природа на краю Охотского моря

Лето здесь длится всего несколько недель

На карте Шантары расположены примерно на широте центральной части России, но пейзаж легко принять за гораздо более северный.

Охотское море долго остаётся холодным. Льдины могут сохраняться здесь даже тогда, когда на большей части страны давно наступило лето. Над водой возникают плотные туманы, погода меняется быстро, а берег постоянно перекраивают мощные приливы и отливы.

Высота приливов в районе архипелага может достигать пяти–восьми метров. Скорость течения в отдельных местах — до восьми узлов.

Поэтому здесь невозможно заставить природу жить по человеческому расписанию.

Можно построить маршрут, договориться о выходе в море и приготовить технику для съёмки, но последнее слово всё равно останется за Охотским морем.

Туристический сезон на Шантарах короткий — в основном это период с июля по сентябрь. Остальную часть года архипелаг снова оказывается почти полностью предоставлен самому себе.

Главные звёзды Шантар — гренландские киты

Но едут сюда прежде всего ради одного зрелища.

Китов.

Летом в район Шантарских островов приходит уникальная охотоморская популяция гренландских китов. Это самая южная группировка этого арктического вида.

Гренландский кит — настоящий морской исполин. Взрослые животные могут достигать длины более 20 метров и весить свыше 100 тонн.

Но самое удивительное на Шантарах — даже не размеры животных, а расстояние между китом и человеком.

Встреча с китом — одна из главных причин отправиться на Шантарские острова. Фото © Life.ru

В бухте Врангеля гиганты подходят на мелководье настолько близко к берегу, что наблюдать за ними иногда можно практически с суши. Сначала над водой появляется характерный фонтан. Затем — огромная тёмная спина. И через несколько секунд море снова становится совершенно спокойным.

А потом кит появляется уже в другом месте.

Учёные до сих пор изучают, почему гренландские киты регулярно приходят именно сюда. Среди возможных объяснений — защита на мелководье от косаток, социализация и возможность очищать кожу о прибрежные камни.

Численность всей охотоморской популяции оценивается менее чем в 400 животных.

Поэтому встреча с каждым таким гигантом — это наблюдение не просто за красивым морским животным, а за представителем одной из самых редких популяций китов на планете.

Здесь действительно можно увидеть больше китов, чем людей

У выражения «дикая природа» в популярных туристических местах давно появился довольно условный смысл.

На Шантарах — нет.

Ещё несколько лет назад количество путешественников, добиравшихся сюда за год, исчислялось лишь сотнями. Даже сегодня архипелаг остаётся направлением совсем другого масштаба, чем Байкал, Алтай или Камчатка.

Именно поэтому здесь возникает редкое для современного человека ощущение: людей вокруг почти нет, зато жизнь кипит повсюду.

В море появляются киты и косатки. На камнях отдыхают тюлени и сивучи. Над водой кружат белоплечие орланы. А в тайге живут бурые медведи, соболи и лисицы.

Причём медведь здесь — совсем не экзотический персонаж из туристического буклета.

Это один из полноправных хозяев территории.

На Шантарах даже привычные спутники человека становятся частью настоящей морской экспедиции. Фото © Life.ru

Медведь может оказаться совсем рядом

Граница между «человеческим» и «диким» миром на Шантарах почти отсутствует.

Если в городе животные появляются внутри пространства, которое люди считают своим, то здесь всё наоборот: это человек приходит на территорию зверей.

За пределами лагеря начинается тайга. На берегу могут оставаться следы медведя. Над скалами — огромные орланы. В нескольких десятках метров от суши может показаться кит.

Именно поэтому путешествие по Шантарам требует совершенно другого отношения к окружающему миру.

Здесь нельзя забывать еду где попало, бездумно уходить одному в лес или пытаться приблизиться к животному ради удачного кадра.

Дикая природа Шантар красива именно потому, что пока не стала декорацией для человека.

Скалы здесь могут быть красными, зелёными и белыми

Даже без животных Шантары выглядели бы необычно.

Косатки подходят к берегам Шантарских островов вслед за своей добычей. Фото © Life.ru

Берега архипелага сложены породами самых разных оттенков. Здесь встречаются яшма, кварциты, мрамор и другие минералы, поэтому отдельные скалы выглядят так, словно кто-то специально раскрасил их красными, зелёными и белыми полосами.

К этому добавляются северная тайга, водопады, туманы и холодное море.

За несколько минут пейзаж может полностью поменяться: солнце подсвечивает скалу — и она становится яркой, затем с воды приходит туман — и соседний остров постепенно исчезает из вида.

А через некоторое время из серого моря появляется кит.

На Шантарах природа практически постоянно меняет картинку сама.

Одно из последних мест, которое человек ещё не успел переделать под себя

У Шантар нет привычного набора достопримечательностей.

Здесь не нужно составлять список из десяти обязательных мест, искать лучший ресторан или фотографироваться возле главной площади.

Закат над Охотским морем: Шантары остаются почти безлюдными даже в разгар туристического сезона. Фото © Life.ru

Главная достопримечательность — сам архипелаг.

Охотское море. Тайга. Огромные приливы. Скалы. Медведь, вышедший к берегу. Орлан над головой. Кит, появившийся буквально перед тобой.

И, пожалуй, главное — отсутствие человека.

Мы привыкли измерять комфорт количеством цивилизации вокруг: дорогами, связью, кафе, магазинами и отелями. Шантары предлагают обратный опыт.

Чем меньше здесь человеческого, тем сильнее ощущается само место.

Именно поэтому после поездки запоминается не конкретная бухта и даже не один определённый кит.

Запоминается ощущение, что где-то в России до сих пор существует территория, которая совершенно не обязана подстраиваться под человека.

Здесь мы всё ещё гости.