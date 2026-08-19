От самолётов до кораблей: какие профессии могут заставить россиян переехать на Дальний Восток

Миллион рублей на переезд, оплаченная квартира, зарплаты за 150 тысяч и возможность получить профессию уже на заводе. Life.ru побывал на крупнейших предприятиях Комсомольска-на-Амуре и выяснил, кого там ищут прямо сейчас — и что готовы предложить человеку, которому ради новой работы придётся пересечь полстраны.

Переехать из Ельца в Комсомольск-на-Амуре с двумя детьми из-за вакансии, найденной в интернете, — решение, которое трудно принять ради одной строчки «конкурентная заработная плата». Юлия Гарифуллина решилась.

Восемь лет назад она приехала работать на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина — КнААЗ. Сейчас Гарифуллина возглавляет производство специальных технологических процессов. При переезде ей предоставили жилищный сертификат, благодаря которому она смогла купить квартиру. В соцпакет также вошли компенсация проезда к месту отдыха, семейные путёвки, оплата образования детей, спортивные абонементы и ДМС. А вслед за ней в Комсомольск-на-Амуре перебрались ещё 12 родственников и знакомых.

Эта история хорошо объясняет, чем сегодня Дальний Восток пытается конкурировать за людей. Не только размером зарплаты. Когда потенциального сотрудника от нового места работы отделяют тысячи километров, предприятие должно решить за него сразу несколько проблем: как переехать, где жить, что будет с семьёй и не окажется ли карьерный эксперимент билетом в один конец.

В Комсомольске-на-Амуре эту задачу сейчас решают буквально — деньгами, жильём и ускоренной карьерой.

ВИДЕО © LIFE.RU: как в Комсомольске-на-Амуре собирают самолёты и строят корабли, кто приезжает сюда работать из других регионов и какие условия предлагают новым сотрудникам.

Миллион за переезд: кого ждут на Амурском судостроительном заводе

Фото © Артём Щуковский

Один из самых показательных примеров — Амурский судостроительный завод. В нашем видео его генеральный директор Михаил Боровский рассказывает о предприятии, которое сейчас работает с высокой загрузкой и пытается привлекать сотрудников не только из Хабаровского края.

И здесь предложение для иногороднего специалиста выглядит уже не как обычная вакансия.

По данным КРДВ со слов руководства АСЗ, переезжающий сотрудник может получить 1 млн рублей подъёмных, а иногородним работникам по совместной программе с Минпромторгом полностью компенсируют аренду жилья. Средняя зарплата на предприятии составляет около 156 тысяч рублей в месяц, а во время испытаний кораблей во Владивостоке доход отдельных специалистов может доходить примерно до 300 тысяч. На заводе есть собственные учебные классы, поэтому на часть направлений готовы брать и людей без опыта.

И это не только презентационные цифры. В открытых вакансиях предприятия на 19 августа 2026 года можно найти вполне конкретные предложения:

электромонтажник судовой 3–5-го разряда — от 144 тыс. рублей в месяц до вычета налогов;

монтажник строительных лесов — 93–110 тыс. рублей, можно без опыта;

инженер-технолог — от 105 тыс. рублей;

инженер по подготовке производства I категории — от 115 тыс. рублей;

начальник инженерного управления — от 215 тыс. рублей;

заместитель главного строителя кораблей — от 240 тыс. рублей.

Размеры зарплат в объявлениях работодателей указываются по-разному — где-то до вычета налогов, где-то на руки, поэтому сравнивать только верхнюю цифру некорректно. Но рынок показывает главное: наиболее дорогими кадрами здесь становятся не абстрактные «работники промышленности», а люди, которые умеют собирать, монтировать, проектировать, ремонтировать и доводить сложное изделие до готовности.

Причём ставка делается и на тех, кто такой профессии пока не имеет. На АСЗ развивают собственную подготовку кадров, целевое обучение и практику. Оплачиваемая летняя практика для студентов, по данным КРДВ, может достигать 70 тысяч рублей.

Получается довольно необычная для рынка труда конструкция: человеку могут предложить сначала научиться, затем работать, а проблему дорогостоящего переезда и аренды попытаться снять ещё на старте.

Самолёт собирают не «авиаторы»: какие специалисты нужны КнААЗ

Фото © Артём Щуковский

Если кораблестроение ассоциируется со сварщиками и монтажниками, то авиастроение со стороны кажется отраслью исключительно для инженеров с очень специальным образованием. В реальности производственная цепочка намного шире.

КнААЗ имени Гагарина участвует в производстве российских гражданских самолётов: в Комсомольске-на-Амуре делают около 70% планера импортозамещённого Superjet, включая значительную часть фюзеляжа и крыло, а также выпускают детали для МС-21.

Поэтому предприятию нужны и инженеры-технологи, и механики, и слесари, и специалисты по испытаниям, и производственные мастера.

Например, среди актуальных предложений КнААЗ встречается вакансия механика с зарплатой 140–160 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. На рынке также размещаются предложения для учеников производственных специальностей — то есть попасть в авиастроение можно не только после десяти лет работы в отрасли.

Но для человека из другого региона решающей может оказаться совсем другая строка оффера — жильё.

Молодой инженер Денис Базяев, например, впервые попал на КнААЗ ещё студентом Иркутского политеха — приехал на производственную практику. После неё ему предложили трудовой контракт с компенсацией найма жилья, оплатой проезда и повышенной стипендией. После выпуска Денис переехал в Комсомольск-на-Амуре уже вместе с супругой.

История Юлии Гарифуллиной показывает второй сценарий: переезд уже состоявшегося специалиста с семьёй. Здесь в уравнение входят не только деньги, но и квартира, образование детей, медицина, отдых.

Для работодателя на Дальнем Востоке это принципиальная разница. Хорошая зарплата может привести сотрудника на собеседование. Жильё и понятное будущее для семьи повышают шансы, что он действительно сядет в самолёт.

«Яковлев»: почему на один завод зовут почти всех, а на другом кадрового голода нет

Фото © Артём Щуковский

А вот соседний производственный центр ПАО «Яковлев», где собирают SJ-100, ломает удобную историю о том, что «Дальнему Востоку катастрофически не хватает вообще всех».

Не всех.

Директор производственного центра Егор Попов, которого Life.ru встретил в Комсомольске-на-Амуре, сообщил, что кадрового дефицита на 2026–2027 годы у предприятия нет. При этом иногородним сотрудникам предоставляют арендное жильё, действует расширенный социальный пакет, включая оплату перелёта к месту отдыха и медицинскую страховку.

И это, пожалуй, важная оговорка для любого, кто уже мысленно упаковал чемодан: переезд на Дальний Восток не означает автоматического трудоустройства на любой крупный завод. Где-то идёт массовый набор рабочих кадров, а где-то вакансии точечные и конкуренция за место вполне реальна.

Зато существует другой вход — начать карьеру ещё во время учёбы.

Производственный центр «Яковлев» ведёт целевой набор в Комсомольском-на-Амуре государственном университете по авиастроению, электронике, электротехнике, мехатронике и робототехнике, технологическому обеспечению машиностроения и другим инженерным направлениям. Целевикам компания предлагает возможность работать во время учёбы, практику на предприятии и гарантированное трудоустройство после успешного выпуска. Корпоративная стипендия может составлять до 26 тысяч рублей в месяц, университетская — ещё до 19,5 тысячи.

А Егор Попов — практически готовый кейс того, как здесь может выглядеть карьерный лифт: свой путь в производственном центре он начинал помощником мастера, а сегодня руководит предприятием.

То есть молодому специалисту Дальний Восток способен предложить вещь, которая иногда дороже большой стартовой зарплаты: короткую дистанцию от новичка до человека, принимающего решения.

А если предприятие не даст квартиру: какие льготы есть на самом Дальнем Востоке

Фото © Артём Щуковский

Корпоративный соцпакет — только часть экономики переезда. Есть федеральные и региональные инструменты, которые могут сделать жизнь на Дальнем Востоке дешевле, но важно не смешивать их с бонусами работодателя: они доступны не автоматически всем приезжим, а при соблюдении условий конкретной программы.

Одна из главных мер — Дальневосточная и арктическая ипотека. Ставка по программе составляет до 2% годовых, первоначальный взнос — от 20%, срок — до 20 лет. Максимальная сумма кредита обычно составляет 6 млн рублей, а при покупке или строительстве жилья площадью не менее 60 квадратных метров — до 9 млн. Право на такую ипотеку зависит от категории заёмщика и объекта недвижимости.

Есть и менее известная, но для переезжающего специалиста иногда даже более интересная мера — льготная аренда. В Хабаровском крае строится жильё по программе «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗ РФ». Для подходящих категорий сотрудников плата благодаря субсидиям составляет примерно четверть рыночной. Среди потенциальных нанимателей — молодые специалисты до 35 лет, сотрудники предприятий ОПК, врачи, учителя и другие востребованные кадры.

В 2025 году квартиры по этой программе в Комсомольске-на-Амуре получили 84 семьи, а всего в Хабаровском крае планируется предоставить 2388 таких квартир. Для ориентира: в одном из хабаровских домов квартира площадью около 20 квадратных метров обходится участникам программы примерно в 4,6 тыс. рублей в месяц, а 83 квадратных метра — в 19,5 тыс. рублей.

Наконец, остаётся «Дальневосточный гектар» — до одного гектара земли на человека, который можно использовать, например, для строительства дома или собственного проекта. После пяти лет использования участок при выполнении условий программы можно оформить в собственность или долгосрочную аренду. Но это уже не «подъёмные» и не решение жилищного вопроса в первый месяц, а инструмент для тех, кто рассматривает Дальний Восток как место жизни надолго.

Так какая профессия действительно может заставить переехать?

Фото © Артём Щуковский

Если смотреть на Комсомольск-на-Амуре не как на красивую историю о развитии региона, а как на обычный рынок труда, ответ получается довольно прагматичным.

Дороже всего сейчас оказывается человек, который умеет делать что-то руками или головой, что нельзя быстро заменить: монтировать судовое оборудование, работать со сложным производством, обслуживать механизмы, проектировать, заниматься технологией, вести производство. Для части рабочих профессий предприятия готовы самостоятельно доучивать людей. Для студентов создают целевые программы. Для опытных специалистов повышают ставку за переезд жильём и подъёмными.

Но главная конкуренция здесь идёт уже даже не зарплатами.

Переезд из Москвы, Воронежа, Ельца, Иркутска или любого другого города на другой конец страны — это слишком большое решение, чтобы его принять из-за дополнительных 20 тысяч рублей в месяц. Человеку приходится переносить вместе с собой всю жизнь: семью, квартиру, школу ребёнка, привычный круг общения, отпуск и планы на несколько лет вперёд.

Поэтому сильный дальневосточный оффер сегодня выглядит иначе: зарплата + жильё + переезд + обучение + понятный карьерный маршрут.

На Амурском судостроительном заводе эта формула может начинаться с миллиона рублей подъёмных и оплаченной аренды. На авиационных предприятиях — с компенсации жилья, целевого обучения или жилищных программ. А поверх корпоративных льгот работают дальневосточная ипотека и субсидированная аренда.

И тогда вопрос «зачем ехать так далеко?» постепенно меняется на другой:

а что мне предлагают там такого, чего я не получу, если останусь?