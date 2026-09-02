Судьба чемпионства в Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года решилась на Moscow Raceway. Оформив путёвку в полуфинал, вице-чемпион RDS GP 2023 Антон Козлов обеспечил себе первый в карьере титул в главном чемпионате страны по дрифту. Этот успех представитель Carville Racing смог достичь благодаря собственному мастерству и везению, которые позволили ему в заключительной гонке сезона опередить сразу трёх главных конкурентов.

Антон Козлов впервые стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии. Видео © Life.ru

Ирландский дебютант серии Томми Кайли (Fresh Racing), пропустивший этап на Moscow Raceway, теоретически мог сохранить лидерство в общем зачёте, если бы его соперники выступили неудачно. Но все три претендента на титул прошли квалификацию и ТОП-32, лишив Кайли шансов на чемпионство, а затем выяснили отношения в парных дуэлях.

Первый из претендентов — двукратный чемпион Аркадий Цареградцев — выбыл на стадии ТОП-16, где сетка свела его в дуэли с Антоном Козловым. Этот поединок имел принципиальное значение: на кону стояли не только путёвка в четвертьфинал, но и борьба за титул. Если ТОП-32 проходил на сухой трассе, то к ТОП-16 начался дождь, и пилотам пришлось адаптироваться к мокрому покрытию. В напряжённом противостоянии победу одержал Козлов. Цареградцев лишился шансов защитить титул, а дальнейшие перспективы Антона зависели от выступления Сергея Кузнецова.

Пилот Fresh Racing Сергей Кузнецов встретился с Ильёй Поповым, и в этом соперничестве победу одержал представитель «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Кузнецов не смог набрать важные очки, а его последние надежды на титул исчезли после того, как Антон Козлов победил Андрея Астапова (Lukoil Racing Drift Team). Выход в ТОП-4 позволил Козлову набрать достаточно баллов, чтобы опередить Сергея Кузнецова и Томми Кайли в итоговой таблице. После этого, вне зависимости от результатов финальных дуэлей, Козлов гарантированно становился чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года.

«В начале сезона мы скорректировали мою езду под то, что необходимо было делать по судейским заданиям. Я перестал ездить в линии, старался ездить быстро, как требовалось по судейскому заданию стиля. Старались автомобиль тоже под это исправить. И конечно же, работали с автомобилем в дождь, чтобы он поехал наконец-то. Наверное, эти факторы и повлияли. Просто не верится, что всё это произошло. Я безмерно благодарен команде, чувства сейчас незабываемые», — поделился Антон Козлов сразу после финиша.

Заезд за 3 место 6 этапа Гусев — Козлов. Фото © Life.ru

В полуфинале Козлов, уже решивший главную задачу, уступил Дамиру Идиятулину (Fresh Racing) — это стало его первым поражением в финальных заездах. Однако в дуэли за третье место новый чемпион взял верх над Григорием Гусевым (Lukoil Racing Drift Team) и завершил этап на подиуме.

Финал 6 этапа Идиятулин — Тиводар.Фото © Life.ru

Вторым финалистом ВТБ Финал Гран-При РДС стал Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), который отлично провёл все парные заезды. В ТОП-16 он победил Владислава Попова, в ТОП-8 — Илью Попова (оба — «Systeme Electric Одержимые Моторспорт»), а затем одолел Григория Гусева. Единственное поражение Роман потерпел в финале от Дамира Идиятулина, да и то только по итогам перезаезда (ОМТ), назначенного судьями.

«Я много лет не мог попасть на подиум на этой конфигурации, и в этот раз получилось. Обратная конфигурация Moscow Raceway интереснее — она длиннее и сложнее. Все пилоты едут по-разному, каждого нужно анализировать. Чем сложнее, тем интереснее», — сказал победитель квалификации и парных заездов 6 этапа Дамир Идиятулин.

Второе место для Романа Тиводара стало первым подиумом в RDS GP 2026 — заслуженной наградой за яркие проезды как на сухой, так и на мокрой трассе, где он демонстрировал плотный и синхронный дрифт с соперниками любого уровня.

«В дрифте часто возникает ситуация, когда интрига обостряется и начинаются сложнейшие противостояния. Так вышло и сейчас: из-за отсутствия Томми Кайли борьба за чемпионство стала максимально напряжённой. Это чувствовалось повсюду — я даже через экран заряжался этой энергией, хотя уже много раз видел, судил и участвовал в таких событиях. Даже когда пошёл дождь, зрители остались на трибунах, а пилоты поехали ещё лучше. Это было потрясающее зрелище!», — подвёл итог финального этапа генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский.

Ранее на подмосковной трассе ADM Raceway прошёл четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии. Победу одержал Антон Козлов из команды Carville Racing — причём его успех совпал с днём рождения пилота. Погода в тот день была переменчивой: то солнце, то ливень. К финальным заездам трасса только начала подсыхать. В таких условиях на результат влияли не только мастерство водителей, но и удача.