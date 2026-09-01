Мистический портал появился под высочайшим мостом мира

Редкое оптическое явление удалось заснять в китайской провинции Гуйчжоу. Над ущельем Хуацзян появилась круглая радуга, которая особенно эффектно выглядит на кадрах, снятых с дрона.

Редкая круглая радуга под высочайшим мостом мира в Китае. Видео © Х / AccuWeather

Радужное кольцо возникло рядом с искусственным водопадом: потоки воды в ущелье обрушиваются вниз с высоты более 600 метров.

На фоне необычного природного явления возвышается мост через каньон Хуацзян. Его конструкция расположена примерно в 625 метрах над рекой Бэйпань, благодаря чему сооружение признано самым высоким мостом в мире.

Видео с редкой радугой быстро распространилось в социальных сетях.

А ранее в горах Северной Осетии удалось зафиксировать редкое атмосферное явление, известное как броккенский или горный призрак. Речь идёт об оптическом эффекте, когда тень наблюдателя проецируется на плотную пелену тумана или облака в противоположной от солнца стороне.