ВСУ начали бросать курсантов в бой
ТАСС: Подтверждено участие курсантов и студентов военных кафедр в боях за ВСУ
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Первые подтверждённые случаи участия студентов военных кафедр и курсантов в боевых действиях за ВСУ зафиксированы на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.
По данным собеседника агентства, речь идёт о военнослужащих, которых направили в боевые бригады ВСУ в Сумскую область.
Ранее сообщалось, что Запад может готовить Украину к масштабной мобилизации женщин для восполнения потерь ВСУ. Эту инициативу рассматривают как часть более широкой стратегии НАТО по пополнению личного состава украинской армии на фоне затяжных боевых действий.
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