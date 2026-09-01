Первые подтверждённые случаи участия студентов военных кафедр и курсантов в боевых действиях за ВСУ зафиксированы на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, речь идёт о военнослужащих, которых направили в боевые бригады ВСУ в Сумскую область.

Ранее сообщалось, что Запад может готовить Украину к масштабной мобилизации женщин для восполнения потерь ВСУ. Эту инициативу рассматривают как часть более широкой стратегии НАТО по пополнению личного состава украинской армии на фоне затяжных боевых действий.