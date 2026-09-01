В МИД РФ заявили о бездействии Швеции на фоне атак БПЛА на посольство

Швеция до сих пор не приняла достаточных мер после неоднократных атак беспилотников на российские дипломатические объекты. Об этом заявил директор первого Европейского департамента МИД России Артём Студенников в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, Москва после каждого подобного инцидента направляет шведскому внешнеполитическому ведомству ноты. Российская сторона требует установить исполнителей и заказчиков атак, а также принять меры, которые позволят не допустить новых нападений.

Студенников при этом заявил, что компетентные органы Швеции, по его оценке, демонстрируют либо неспособность, либо нежелание решить проблему.

Очередное нападение на посольство России произошло 2 июля. Один беспилотник сбросил на территорию дипмиссии краску, другой упал рядом с посольством с прикреплённой имитацией самодельного взрывного устройства. Ранее дроны неоднократно атаковали и торговое представительство России.