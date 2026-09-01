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Опубликовано 1 сентября, 05:25

Законопроект против России застопорился в Палате представителей США

Politico: Законопроект о санкциях против России встретил сопротивление в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с сопротивлением в Палате представителей США, пишет Politico. Документ уже получил поддержку в Сенате, однако его дальнейшее продвижение в нижней палате остаётся под вопросом.

По данным издания, против инициативы выступают демократы, а среди республиканцев пока нет достаточного энтузиазма для её продвижения.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис считает, что документ может предоставить администрации Дональда Трампа слишком широкие полномочия. В частности, демократов беспокоит возможность их использования для введения тарифов.

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Ранее Сенат одобрил законопроект 86 голосами против 12. Он предусматривает новые ограничения против России, а также возможность введения высоких тарифов в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.

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Дарья Денисова
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