Законопроект против России застопорился в Палате представителей США

Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с сопротивлением в Палате представителей США, пишет Politico. Документ уже получил поддержку в Сенате, однако его дальнейшее продвижение в нижней палате остаётся под вопросом.

По данным издания, против инициативы выступают демократы, а среди республиканцев пока нет достаточного энтузиазма для её продвижения.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис считает, что документ может предоставить администрации Дональда Трампа слишком широкие полномочия. В частности, демократов беспокоит возможность их использования для введения тарифов.

Ранее Сенат одобрил законопроект 86 голосами против 12. Он предусматривает новые ограничения против России, а также возможность введения высоких тарифов в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.