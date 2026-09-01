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Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:28

Песков развеял слухи о «верности Москве»: Киргизия никому не присягала

Песков заявил, что Киргизия руководствуется национальными интересами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Киргизия не давала Москве никаких обязательств о безусловной поддержке и самостоятельно определяет свою политику. Об этом в интервью «Номад ТВ» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На самом деле, это не так», — сказал Песков, комментируя распространённое представление о характере отношений России и Киргизии.

Отдельно пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киргизия не приносила присягу какой-либо другой стране. При принятии внешнеполитических решений Бишкек, как отметил Песков, исходит прежде всего из собственных национальных интересов.

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Напомним, что двухдневный визит Владимира Путина в Бишкек будет включать насыщенную программу переговоров на полях саммита ШОС. Российский лидер проведёт девять двусторонних встреч. В графике главы государства значатся переговоры с руководителями Китая, Индии, Казахстана, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Армении и Киргизии.

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Милена Скрипальщикова
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