Песков развеял слухи о «верности Москве»: Киргизия никому не присягала

Киргизия не давала Москве никаких обязательств о безусловной поддержке и самостоятельно определяет свою политику. Об этом в интервью «Номад ТВ» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На самом деле, это не так», — сказал Песков, комментируя распространённое представление о характере отношений России и Киргизии.

Отдельно пресс-секретарь президента подчеркнул, что Киргизия не приносила присягу какой-либо другой стране. При принятии внешнеполитических решений Бишкек, как отметил Песков, исходит прежде всего из собственных национальных интересов.

Напомним, что двухдневный визит Владимира Путина в Бишкек будет включать насыщенную программу переговоров на полях саммита ШОС. Российский лидер проведёт девять двусторонних встреч. В графике главы государства значатся переговоры с руководителями Китая, Индии, Казахстана, Ирана, Турции, Таджикистана, Монголии, Армении и Киргизии.