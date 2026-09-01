Антипод чёрной дыры: Учёный раскрыл, что говорит наука о загадочных белых дырах

Теоретические модели, описывающие чёрные дыры, также допускают существование их зеркального отражения — белых дыр. Согласно уравнениям общей теории относительности, это объекты, в которые невозможно попасть даже свету. Об этом РИА «Новости» сообщил старший научный сотрудник Отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.

«Математические уравнения, которые описывают чёрную дыру, теоретически допускают решение в виде белой дыры — объекта, в который даже свет не может упасть», — сказал он.

Несмотря на то, что математический аппарат позволяет существование таких структур, на практике человечество пока не располагает никакими доказательствами их присутствия во Вселенной. Учёным также неизвестны физические механизмы, которые могли бы привести к образованию белых дыр.

Пилипенко отметил единственное возможное исключение: сам Большой взрыв. По ряду своих характеристик рождение Вселенной напоминает математическое решение, соответствующее свойствам белой дыры.

Ранее сообщалось, что наблюдать процессы, растянутые для внешнего наблюдателя на миллионы лет, теоретически можно было бы изнутри сверхмассивной чёрной дыры. Звёздная чёрная дыра для подобного эксперимента практически не подходит. По мере приближения к её центру приливные силы становятся настолько мощными, что способны разрушить объект ещё до пересечения горизонта событий — границы, за которую свет уже не может выбраться.