В Новокуйбышевске 1 сентября ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Новокуйбышевске официально введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято местными властями после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, направленной на инфраструктуру населенного пункта.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, подавляющее большинство воздушных целей удалось нейтрализовать силами ПВО. Несмотря на эффективную работу обороны, обломки нанесли ущерб нескольким жилым строениям, в частности, в одной из многоэтажек взрывной волной выбило стекла.

В результате инцидента зафиксированы повреждения недвижимости, двое граждан получили травмы легкой степени тяжести. К счастью, жертв удалось избежать.

Для помощи пострадавшим жителям организован пункт временного размещения. На территории города функционирует оперативный штаб, координирующий усилия экстренных служб по устранению последствий происшествия.

«Глава Новокуйбышевска подписала документы о введении режима чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без лишней бюрократии», — подчеркнул руководитель региона.

Сейчас профильные ведомства проводят оценку масштаба разрушений и оказывают всю необходимую поддержку населению. Работы по восстановлению объектов продолжаются в экстренном порядке.

Ранее сообщалось, что несколько городов Самарской области ночью подверглись атаке беспилотников ВСУ. Жителей разбудили звуки работы систем противовоздушной обороны.