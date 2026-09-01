Мел Гибсон назвал себя идиотом и извинился за шутку над сурдопереводчиком

Мел Гибсон извинился после критики из-за поведения на фестивале Fan Expo Canada в Торонто, передаёт The Hollywood Reporter. Во время общения с поклонниками актёр, находясь за спиной сурдопереводчика, начал быстро и бессмысленно размахивать руками.

Видео с эпизодом распространилось в интернете и вызвало негативную реакцию. Позже Гибсон признал, что его поведение было неуместным, и назвал произошедшее «бездумным идиотизмом».

«Иногда, когда тебя внезапно выводят на сцену под свет прожекторов, мысли путаются. Я искренне прошу прощения у всех, кого задела эта ситуация», — сказал артист, чьи слова приводит The Hollywood Reporter.

Гибсон также заявил, что не хотел никого обидеть.

Ранее Илон Маск поддержал идею профинансировать экранизацию «Одиссеи» Мела Гибсона с бюджетом в $100 млн. Пользователь X предложил снять фильм с исторически точными деталями и диалогами на гомеровском греческом, на что предприниматель ответил: «Я за».