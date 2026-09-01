Мел Гибсон назвал себя идиотом и извинился за шутку над сурдопереводчиком
The Hollywood Reporter: Мел Гибсон извинился за шутку над сурдопереводчиком
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Мел Гибсон извинился после критики из-за поведения на фестивале Fan Expo Canada в Торонто, передаёт The Hollywood Reporter. Во время общения с поклонниками актёр, находясь за спиной сурдопереводчика, начал быстро и бессмысленно размахивать руками.
Видео с эпизодом распространилось в интернете и вызвало негативную реакцию. Позже Гибсон признал, что его поведение было неуместным, и назвал произошедшее «бездумным идиотизмом».
«Иногда, когда тебя внезапно выводят на сцену под свет прожекторов, мысли путаются. Я искренне прошу прощения у всех, кого задела эта ситуация», — сказал артист, чьи слова приводит The Hollywood Reporter.
Гибсон также заявил, что не хотел никого обидеть.
Ранее Илон Маск поддержал идею профинансировать экранизацию «Одиссеи» Мела Гибсона с бюджетом в $100 млн. Пользователь X предложил снять фильм с исторически точными деталями и диалогами на гомеровском греческом, на что предприниматель ответил: «Я за».
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