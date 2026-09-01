Дрозденко сообщил о ликвидации пожара после атаки БПЛА на порт Усть-Луга

Возгорание, начавшееся после атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завершилось отражение массированного налёта беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны за время действия режима воздушной опасности уничтожили 52 украинских БПЛА.