Дрозденко сообщил о ликвидации пожара после атаки БПЛА на порт Усть-Луга
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Возгорание, начавшееся после атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завершилось отражение массированного налёта беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны за время действия режима воздушной опасности уничтожили 52 украинских БПЛА.
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