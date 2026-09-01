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Опубликовано 1 сентября, 06:50

Дрозденко сообщил о ликвидации пожара после атаки БПЛА на порт Усть-Луга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Возгорание, начавшееся после атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области, удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги ликвидировано. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

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Ранее сообщалось, что в Ленинградской области завершилось отражение массированного налёта беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны за время действия режима воздушной опасности уничтожили 52 украинских БПЛА.

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Милена Скрипальщикова
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