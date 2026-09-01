В Башкирии объявили режим «чёрного неба» из-за неблагоприятных условий

В Башкирии на сутки введут режим неблагоприятных метеоусловий, который в быту называют «чёрным небом». Ограничения начнут действовать вечером 1 сентября и продлятся до вечера следующего дня.

По информации Башгидрометцентра, особый режим установят с 20:00 1 сентября до 20:00 2 сентября. НМУ возникают при тёплой и маловетреной погоде, когда атмосферные условия мешают загрязняющим веществам покидать приземный слой.

В результате промышленные выбросы, автомобильные выхлопы и пыль начинают накапливаться в воздухе вместо того, чтобы рассеиваться. При значительной концентрации загрязнителей может образоваться смог. На время действия режима предприятиям необходимо уменьшить объём выбросов в соответствии с установленными технологическими регламентами.

Режим «черного неба» — это специальный режим работы промышленных предприятий и коммунальных служб, который вводится в городах при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), таких как штиль, туман или температурная инверсия, когда вредные выбросы не рассеиваются в атмосфере, а накапливаются у поверхности земли, создавая смог. В этот период предприятия обязаны сокращать объёмы выбросов, а жителям рекомендуется ограничить пребывание на улице и не проветривать помещения. В Башкирии его уже вводили ранее.