На Сахалине умерла женщина, которую неадекват держал в заложниках

В Южно-Сахалинске умерла 44-летняя женщина, которую мужчина удерживал в квартире на улице Физкультурной. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным СК, во время инцидента пострадавшая получила не менее пяти ножевых ранений. После освобождения её доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти женщину.

Напомним, СОБР Росгвардии штурмом освободил женщину, которую вооружённый ножами мужчина удерживал в квартире в Южно-Сахалинске. 47-летний получил ранение в ногу и был обезврежен. Установлено, что мужчина был пьян.