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Опубликовано 1 сентября, 07:05

На Сахалине умерла женщина, которую неадекват держал в заложниках

СК: В Южно-Сахалинске умерла раненая заложница

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В Южно-Сахалинске умерла 44-летняя женщина, которую мужчина удерживал в квартире на улице Физкультурной. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным СК, во время инцидента пострадавшая получила не менее пяти ножевых ранений. После освобождения её доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти женщину.

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Напомним, СОБР Росгвардии штурмом освободил женщину, которую вооружённый ножами мужчина удерживал в квартире в Южно-Сахалинске. 47-летний получил ранение в ногу и был обезврежен. Установлено, что мужчина был пьян.

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Дарья Денисова
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