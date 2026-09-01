«Голодовка ради работы»: Как живут в колониях бывшие губернаторы и министры-взяточники

Бывшие высокопоставленные чиновники, осуждённые за коррупцию, по-разному адаптируются к жизни в местах лишения свободы: кто-то готовится к скорому освобождению, кто-то объявляет голодовку ради возможности работать, а кто-то безуспешно пытается попасть на СВО. Сайт KP.ru выяснил, чем занимаются знаменитые взяточники за решёткой и как складывается их тюремная судьба.

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, осуждённый на 13 лет строгого режима, отсидел пять лет и в мае 2026 года получил замену остатка срока на принудительные работы. Теперь он находится в колонии-поселении в Рязанской области, где нет заборов с колючей проволокой, заключённые живут в общежитиях, носят гражданскую одежду и имеют неограниченные свидания.

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер выходит на свободу 18 сентября 2026 года после 11 лет строгого режима и уже нашёл работу финансовым директором. Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в «Чёрном дельфине», в январе 2026 года получил ещё 10 лет за попытку взятки сотруднику колонии и даже объявлял голодовку, требуя разрешения на работу — для пожизненников труд является единственным разнообразием.

«Самый богатый полковник» Дмитрий Захарченко отбывает 16 лет строгого режима в колонии под Печорой и с августа 2025 года находится на строгих условиях содержания с ограничениями свиданий и передач. Он неоднократно подавал заявления с просьбой отправить его на СВО, но военная медкомиссия признала его непригодным.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов пока остаётся в «Лефортово» из-за второго незавершённого дела, а экс-министр Михаил Абызов был этапирован в Москву в связи с новым делом о мошенничестве. Бывший глава Сахалина Александр Хорошавин отбывает 15 лет в хабаровской колонии и не работает, так как является пенсионером, несмотря на слухи о работе бетонщиком.

А ранее Life.ru писал, что обвиняемый во взятке экс-замглавы Подмосковья Илья Бронштейн исчез в зоне СВО. По данным следствия, в 2024 году он получил через посредника 25 млн рублей за содействие при проведении конкурса на поставку оборудования для школ Московской области.