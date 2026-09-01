В России с 1 сентября заработали новые правила оказания платных медуслуг

С 1 сентября в российских медорганизациях действуют обновленные требования к оказанию платных услуг. Постановление правительства регулирует процесс до 2031 года, делая взаимодействие пациентов и клиник более современным.

Ключевое новшество касается конфиденциальности. При анонимном обращении граждане больше не обязаны предоставлять паспортные данные для заключения договора. Это существенно упрощает визит к специалисту, когда требуется приватность.

Расширен и перечень цифровых каналов взаимодействия. Дистанционно оформить документы теперь можно не только через сайт учреждения, но и посредством мобильных приложений или платформы «Макс».

Уточнён порядок оказания помощи, выходящей за рамки стандартов лечения. Если пациенту требуются дополнительные консультации или специфические вмешательства, инициатива должна исходить от него самого.

Теперь такое желание клиента фиксируется исключительно в письменной форме. Клиника обязана получить официальное согласие потребителя, прежде чем приступать к манипуляциям.

Эти меры призваны защитить права граждан и исключить навязывание лишних процедур. Новые нормы делают сектор частной медицины более прозрачным для всех участников процесса.

Ранее стало известно, что с 1 сентября россияне смогут получить новые налоговые вычеты. Изменения в первую очередь затронут долгосрочное страхование жизни и накопления для детей: для родителей лимит расходов, учитываемых при вычете, вырастет с 400 до 500 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% это позволит вернуть до 65 тысяч рублей. Также оформить вычет по долгосрочному страхованию жизни можно будет в упрощённом порядке через ФНС.