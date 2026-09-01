Посол РФ Андрей Келин завершил дипломатическую миссию в Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне. О его преемнике объявят в надлежащий момент, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все нормально у нас с посольством, с его функционированием. И с Андреем Келиным все хорошо, и все идет планово, и он, Андрей Владимирович Келин, завершил планово свое пребывание на посту посла», — сказала дипломат на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Келин возглавлял российское посольство в Соединённом Королевстве с ноября 2019 года. Таким образом, его командировка в Лондоне продлилась почти семь лет.

Кто такой Андрей Келин

Андрею Келину 69 лет. Он окончил МГИМО и работает на дипломатической службе с 1979 года. Первым зарубежным назначением стала работа в посольстве СССР в Нидерландах.

В разные годы дипломат работал в Бельгии, занимался вопросами нераспространения и контроля над вооружениями, участвовал в переговорах по ДРСМД и СНВ, а также входил в российскую делегацию на переговорах по Основополагающему акту Россия — НАТО.

С 2011 по 2015 год Келин был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. Затем он возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а 5 ноября 2019 года Владимир Путин назначил его чрезвычайным и полномочным послом России в Великобритании.

За время работы Келина отношения Москвы и Лондона пережили резкое обострение. Сам дипломат рассказывал, что весной 2022 года российское посольство оказалось фактически изолировано: возникли сложности с финансированием и снабжением дипмиссии.

Ещё в начале июля Life.ru сообщал, что Андрей Келин подтвердил скорое завершение своей дипломатической миссии в Лондоне. Тогда он отметил, что за годы работы взаимодействовал с правительствами нескольких британских премьер-министров.