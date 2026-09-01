Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:01

Рейс Уфа — Анталья совершил экстренную посадку в Турции из-за отказа двигателя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Полет российских туристов на отдых едва не закончился трагедией. Во время выполнения рейса авиакомпании Corendon Airlines по маршруту Уфа — Анталья на борту Boeing 737 MAX 8 произошла техническая неисправность, узнал SHOT.

Находясь в воздушном пространстве Турции, экипаж зафиксировал отказ правого двигателя. Командир воздушного судна незамедлительно связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку. Лайнер успешно приземлился в аэропорту города Кайсери.

На борту находились 160 пассажиров. По счастливой случайности, в результате инцидента никто из них не пострадал. В настоящий момент воздушное судно временно отстранено от эксплуатации для проведения технической проверки. Туристы ожидают прибытия запасного борта, который доставит их до конечного пункта назначения — Антальи.

В Сочи вертолёт МЧС совершил жёсткую посадку в реку
В Сочи вертолёт МЧС совершил жёсткую посадку в реку

Ранее самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar