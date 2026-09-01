Рейс Уфа — Анталья совершил экстренную посадку в Турции из-за отказа двигателя

Полет российских туристов на отдых едва не закончился трагедией. Во время выполнения рейса авиакомпании Corendon Airlines по маршруту Уфа — Анталья на борту Boeing 737 MAX 8 произошла техническая неисправность, узнал SHOT.

Находясь в воздушном пространстве Турции, экипаж зафиксировал отказ правого двигателя. Командир воздушного судна незамедлительно связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку. Лайнер успешно приземлился в аэропорту города Кайсери.

На борту находились 160 пассажиров. По счастливой случайности, в результате инцидента никто из них не пострадал. В настоящий момент воздушное судно временно отстранено от эксплуатации для проведения технической проверки. Туристы ожидают прибытия запасного борта, который доставит их до конечного пункта назначения — Антальи.

Ранее самолёт Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.