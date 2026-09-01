Пушкинский музей временно закрыли по техническим причинам

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве временно закрыли для посещения. Как сообщили в самом учреждении, он не работает по техническим причинам.

«По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока неизвестно. Информация будет опубликована позднее», — говорится в сообщении.

Экскурсии, запланированные на ближайшие четыре часа, отменены.

Также приостановлена работа Музея Востока из-за технических причин, но ограничения действуют ориентировочно до 13:00.

А ранее в Историческом музее рассказали о состоянии храма Василия Блаженного после небольшого пожара. Храм работает в обычном режиме, его убранство и святыни не повреждены.